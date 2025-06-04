News18: в Индии невеста сбежала с любовником через несколько часов после свадьбы

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В индийском штате Уттар-Прадеш невеста сбежала с любовником после окончания свадебной церемонии. Об этом пишет "Газета.ру" со с ссылкой на News18.

Инцидент произошел в конце мая. Молодожены легли спать после празднеств, однако вскоре невеста ушла из дома, заявив, что у нее есть неотложные дела. В итоге девушка не вернулась, а уехала на мотоцикле вместе с любовником.

Произошедшее спровоцировало конфликт между тремя семьями – молодоженов и любовника невесты. Ситуация была передана для разрешения в деревенский совет, который решил, что семья любовника должна возместить расходы на бракосочетание в размере 300 тысяч рупий (около 270 тысяч рублей. – Прим. ред.). В ответ на это родственники заявили, что "сумма для них неподъемна". После этого жених обратился в полицию.

Как отмечают авторы материала, правоохранители выясняют, могла ли свадьба стать частью мошеннической схемы.

Ранее в Индонезии мужчина развелся с 21-летней женой, узнав, что ее мать забеременела от него. Как отметили в СМИ, на такой шаг мужчина решился после вмешательства местных властей и медиаторов – представителей территориальной армии и полиции района. Когда женщина родила ребенка, мужчина формально стал отчимом для экс-супруги.

