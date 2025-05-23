WOB: в Индонезии мужчина развелся с супругой и женился на ее беременной матери

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В Индонезии мужчина развелся с 21-летней женой, узнав, что ее мать забеременела от него. Об этом сообщает World of Buzz.

По данным СМИ, индонезиец расторг брак с супругой и женился на ее матери, которая на тот момент была вдовой и ждала ребенка от зятя. На такой шаг мужчина решился после вмешательства местных властей и медиаторов – представителей территориальной армии и полиции района, указали журналисты.

Отмечается, что женщина уже родила ребенка, а мужчина формально стал отчимом для экс-жены. Как рассказал глава индонезийской деревни, семьи уже помирились.

Ранее в Китае любовники попали под суд за измены своим супругам.

Как утверждали журналисты, мать четверых детей Чжан и отец двоих детей Вэнем познакомились в школьном чате дочери женщины. В июне 2019 года после очередного избиения со стороны мужа Чжан предложила Вэню сбежать в город Тяньцзинь. Они бросили свои семьи и прожили вместе почти пять лет.

После того как об их союзе стало известно правоохранителям, пару приговорили к тюремному сроку, поскольку в КНР сожительство является юридически и морально неприемлемым, а за двоеженство полагается лишение свободы.