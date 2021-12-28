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В мире

17:50

Житель Малайзии женился три раза, чтобы его супруге не было скучно

за рубежом

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

Житель Малайзии женился еще три раза, чтобы его жене не было скучно, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что супруга мужчины не против, что теперь с ними в доме живут еще три женщины. Она рада новым подругам, так как до этого чувствовала себя одинокой, потому что муж всегда был на работе.

Теперь новые жены помогают первой супруге по хозяйству, а также занимаются воспитанием детей: 7-летней дочери и 4-летнего сына.

"Я не возражаю, если он (муж. – Прим. ред.) может относиться ко всем одинаково", – добавила одна из жен.

Ранее бразильская модель Крис Галера вышла замуж за саму себя. Она объяснила это тем, что разочаровалась в мужчинах. При этом через два месяца женщина подала на развод, сообщив, что встретила кого-то особенного и собирается замуж по-настоящему.

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