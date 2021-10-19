Прошедшим летом в Москве поженилось рекордное за 4 года число пар

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 33 тысяч столичных молодоженов заключили брак летом 2021 года, что является рекордом с 2018 года. Об этом Москве 24 рассказали в Управлении ЗАГС Москвы.

"В Москве прошедшим летом поженились более 33 тысяч пар. Это рекордное количество с 2018 года: браков этим летом заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем за лето 2019 года, и более чем на 30% больше, чем в 2020 году", – рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.





Светлана Уханева исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Кроме того, летом более 27 тысяч пар подали заявления о заключении брака. Почти половина заявлений поступила в столичные ЗАГСы в онлайн-формате.

Уханева отметила, что самым популярным месяцем для заключения браков в текущем году стал июль, хотя традиционно больше всего свадеб в Москве происходит в августе.

Больше всего браков было зарегистрировано 21 августа 2021. В эту красивую дату 1 124 пары узаконили свои отношения. Также около 1 000 пар поженились 7 августа и 17 июля. Уханева добавила, что в сезон 2021 года особенно прослеживается тренд на красивые даты, в то время как в 2019 году самое большое количество браков было заключено в обычные субботы – 1 июня, 8 июня и 10 августа.

В Управлении ЗАГС также рассказали, что столичные женихи помолодели. Летом 2021 года больше всего мужчин вступали в брак в 27 лет (1 930 человек), а в 2019-м – в 29 лет (1 883). При этом невесты, наоборот, стали старше: больше всего девушек этим летом вышли замуж в возрасте 25 лет (2 317), тогда как в 2019 году – в 24 года (2 194). Самому взрослому жениху этого лета было 93 года, а самой взрослой невесте – 91 год.

Ранее столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года. Церемонии 31 декабря пройдут в Грибоедовском загсе, также известном как Дворец бракосочетания № 1, и в обновленном Дворце № 4 на Бутырской улице.