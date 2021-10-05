Более 20 тыс пар поженились на необычных площадках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В минувшие выходные на выездной площадке Москвы заключила брак 20-тысячная пара. Оформить отношения на необычной городской локации позволил проект "Новые адреса счастья".
На данный момент в столице действуют более 35 выездных площадок, где можно сыграть свадьбу. За время работы проекта количество необычных локаций, позволяющих оформить отношения, увеличилось в два раза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Проект по регистрации брака на известных городских площадках пользуется все большей популярностью среди молодоженов. Поэтому мы активно развиваем это направление. С момента открытия проекта в мае 2019 года более 20 тысяч пар выбрали такой формат для бракосочетания. Это 10 процентов от общего количества браков", – рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
На сегодняшний день жители столицы могут сыграть свадьбу в полюбившихся старинных особняках и усадьбах, на футбольных стадионах, в планетарии, "Москвариуме". Кроме того, некоторые пары уже успели заключить брак в воздухе и под землей.
"Все наши локации входят в культурно значимый комплекс нашей столицы", – отметила Уханева.
Выездные локации доступны по пятницам и субботам, поскольку это самые популярные дни для свадеб. В этом году возможностью заключить брак на необычной площадке воспользовались примерно треть пар. Самыми популярными местами стали особняк "Роял", особняк Спиридонова, особняк на Волхонке, башня "Око" и храм Матроны Московской.
Выбрать желаемую площадку можно на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья". Там размещены фото и описания локаций, их визуальное представление на карте Москвы, доступные даты и инструкция по подаче заявления.
Ранее сообщалось, что количество браков, заключенных минувшим летом в столице, стало рекордным с 2018 года. В общей сложности за три месяца в Москве состоялись 33 тысячи церемоний бракосочетания. При этом свыше четырех тысяч из них прошли на выездных городских локациях.
В Москве увеличили количество офисов "Мои документы", где можно заключить брак
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