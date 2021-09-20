Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года

В столичных ЗАГСах начали принимать заявления от тех, кто хочет пожениться в Новый год.

Церемонии 31 декабря пройдут в Грибоедовском загсе, также известен как Дворец бракосочетания № 1, и в обновленном Дворце № 4 на Бутырской улице.

Кроме того, предлагают пожениться в предновогодние выходные – 24 и 25 декабря – в необычных локациях. Пары могут выбрать панорамную площадки башни "Око" в "Москва-Сити", в гостинице "Националь" с видом на Красную площадь и другие интересные места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.