Первые победители розыгрыша квартир в Москве рассказали о своей реакции на выигрыш

Первые победители розыгрыша квартир в Москве рассказали о своем выигрыше

В Москве стали известны первые победители розыгрыша квартир среди участников электронного голосования на выборах в Госдуму. Трансляция состоялась на телеканале Москва 24.

Для некоторых триумфаторов известие о победе стало неожиданным. Среди них – Андрей Лозовский.

"Просто пришла с утра смс. Я прочитал ее и увидел, что "вы стали победителем". Я к этому отнесся скептически сначала. Разные смски, бывает, приходят. На подарки и призы какие-то я не рассчитывал совершенно. Да и не для этого голосовал", – заявил мужчина.

Лозовский затем решил изучить вопрос и активировал код на сайте программы "Миллион призов". Только тогда, по словам москвича, он уже поверил в свою победу.

Похожим образом отреагировала и Мария Китаева. В первый момент, по словам девушки, она не поверила в свою удачу.

"Я даже вообще не понимаю, что происходит. Тем более, что я потеряла код, с которым регистрировалась, у меня даже нет кода. Но вообще мы в Москве проживаем, у нас есть своя квартира. Будем думать, возможно будем расширять семью. Лишняя квартира никогда не бывает лишней", – рассказала москвичка.

Москвич Вячеслав Кузнецов тоже поделился рассказом о том, что сообщение о выигрыше его удивило. Победитель даже подумал, что произошла какая-то ошибка.

"Когда уже все зарегистрировали, получилось, что это квартира. Полностью не осознал еще, сразу все это не переварится, конечно. <...> У меня и сыновья, и внуки, посмотрим, поразговариваем между собой, как чего. Очень рад этому. Никогда в жизни этого не ожидал", – рассказал мужчина.

Как рассказала москвичка Ева Пьерова, она зарегистрировалась для онлайн-участия в голосовании, потому что знала о предстоящем отъезде.

"Совершенно, конечно, не ожидала и до сих пор не верится. Очень приятно, в приятном шоке. Прямо в ожидании... Спасибо большое организаторам акции", – поделилась эмоциями девушка.

Пьерова добавила, что для ее семьи выигранная квартира станет большим подспорьем в жилищном вопросе, потому что сейчас вместе живут сразу несколько поколений ее родственников.

Победителями стали избиратели с кодами 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25 и 9964-3748-05.

Победителям акции после 12:00 каждого дня розыгрыша будет направлено СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Узнать, является ли код выигрышным, можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 18, 19 и 20 сентября на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru и ввести код участника в специальном окне.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.