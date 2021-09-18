Фельдъегерь Сергей Данилов из Москвы проголосовал онлайн в Симферополе

Фото: depositphotos/tatsianama

Москвич Сергей Данилов, работающий на данный момент в Симферополе, принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Москва 24".

"Я искренне расстроился, когда узнал, что не смогу проголосовать, но появилась возможность сделать это удаленно. Поэтому, находясь в рейсе, на технической остановке с устойчивой мобильной связью, решил сделать свой выбор", – отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что также воспользовались возможностью ДЭГ житель Москвы, космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, и егерь Владислав Лазыкин из Москвы, работающий на данный момент в охотничьем хозяйстве в Тверской области.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.