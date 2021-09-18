Егерь Владислав Лазыкин из Москвы смог проголосовать онлайн в Тверской области

Фото: depositphotos/Remains

Егерь Владислав Лазыкин из Москвы, который работает в охотничьем хозяйстве в Тверской области, смог принять участие в дистанционном онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму, сообщает Агентство "Москва".

"Работаю в охотничьем хозяйстве "Корожечна" Тверской области, сам прописан в Москве, не так часто могу посещать свой любимый город. Поэтому выбрал электронное голосование", – поделился Лазыкин.

Егерь отметил, что ему было интересно попробовать новую онлайн-систему выборов и лично узнать, как работает этот сервис.

Ранее также житель Москвы, космонавт Олег Новицкий принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в электронном формате. В настоящий момент астронавт находится на борту Международной космической станции.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.