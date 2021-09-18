IT-специалист Андрей Свечников из Москвы смог проголосовать онлайн в Женеве

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Москвич Андрей Свечников, работающий в области телекоммуникаций в Женеве, проголосовал на выборах в Госдуму с помощью системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время я работаю в международной организации, которая находится в Женеве. <...> Месяц назад я зарегистрировался на сайте mos.ru, удобно, без проблем, и вот сегодня наконец-то буду голосовать", – заявил Свечников.

По его словам, традиционная система голосования была более сложной и вызывала трудности, особенно во время командировок.

"Теперь это стало максимально удобно. При этом не нужно тратить время на то, чтобы добраться до участка. Я могу это сделать в любую минуту, где бы я не находился", – сказал москвич.

Ранее Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы, свой голос он отдал в столичном Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.