Песков объяснил, почему на часах Путина стояла другая дата во время голосования

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на часах Владимира Путина стояла другая дата в момент голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ показали фотографию главы государства во время дистанционного волеизъявления. Часы на руке Путина показывали 10-е число, в то время как голосование началось 17 сентября.

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", – заявил Песков.

Помимо Владимира Путина, онлайн-голосованием также воспользовался и сам представитель Кремля. Кроме того, дистанционно свой голос отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Позднее стало известно об участии мэра Москвы Сергея Собянина в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Градоначальник подчеркнул, что система показала свою стабильность и способствует росту активности избирателей.