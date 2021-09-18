Песков объяснил, почему на часах Путина стояла другая дата во время голосования

15:05
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на часах Владимира Путина стояла другая дата в момент голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ показали фотографию главы государства во время дистанционного волеизъявления. Часы на руке Путина показывали 10-е число, в то время как голосование началось 17 сентября.
"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", – заявил Песков.
Помимо Владимира Путина, онлайн-голосованием также воспользовался и сам представитель Кремля. Кроме того, дистанционно свой голос отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Позднее стало известно об участии мэра Москвы Сергея Собянина в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Градоначальник подчеркнул, что система показала свою стабильность и способствует росту активности избирателей.
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