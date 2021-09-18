Министр спорта РФ и спикер Госдумы проголосовали на парламентских выборах

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Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в выборах депутатов Госдумы. Он отдал свой голос очно на избирательном участке № 2244, расположенном в столичной школе № 113, сообщает РИА Новости.

"Я очень рад, что многие годы голосую здесь, в родной 113-й школе, где я учился, где моя родная сестра преподавала долгое время. Много добрых воспоминаний. Сегодня очень торжественное событие, праздничный день", – сказал Матыцин журналистам.

Министр призвал всех россиян принять участие в выборах и проголосовать за тех кандидатов и те партии, которые наиболее полно представляют их интересы.

Между тем на избирательном участке № 75 в Пресненском районе Москвы отдал свой голос спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, чем активнее россияне будут голосовать, тем ответственнее депутаты будут подходить к своей работе.

"Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно", – отметил парламентарий.

Ранее в выборах принял участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он проголосовал в онлайн-формате, отметив его удобство.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

