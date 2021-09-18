В ЦИК рассчитывают, что выборы в России пройдут достойно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила надежду, что выборы в России, в том числе в Госдуму, пройдут достойно, и заявила, что избирательная система страны прозрачна, а все тайное выходит на поверхность, сообщает РИА Новости.

"Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали с коллегами, она не зря, что все, что мы предпринимали и предпринимаем, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно", – заявила глава ЦИК.

Однако она подчеркнула, что идеально ничего не бывает.

"Ту систему, которую мы создали, запустили, она настолько прозрачна, что в ней любое событие, которое выходит за пределы норм закона, все тайное становится явным. Система прозрачна настолько, что все это (тайное. – Прим. ред.) она на поверхность выталкивает", – отметила Памфилова.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

