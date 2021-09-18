Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отдал свой голос на участке № 73 в школе № 1520 на Малом Кисловском переулке в центре Москвы. Лавров поприветствовал всех присутствующих, после чего опустил бюллетень в урну.

Также в голосовании приняла участие глава ЦИК Элла Памфилова. Она отдала свой голос на избирательном участке в Павловской Слободе в городском округе Истра.

"В 10 утра я проголосовала на своем участке в Павловской Слободе. Все санитарные нормы были соблюдены, все нормально, все на месте. Народ потихонечку подходит на участок утром", – рассказала она.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Министр сделал это на избирательном участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.