Москалькова заявила о 83 обращениях на горячую линию по выборам

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

За все время проведения выборов на горячую линию уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой поступило 83 обращения. Об этом сообщает ТАСС.

"В целом ситуация у нас достаточно спокойная, на горячую линию поступило 83 обращения", – сказала Москалькова.

Она пояснила, что последние обращения были связаны с регистрацией для надомного голосования в Санкт-Петербурге и с организацией выездного избирательного участка в Рязанской области. Оба вопроса были разрешены. Также в аппарат поступила 21 жалоба по выборам.

"Мы развернули шесть аккаунтов непосредственно в Доме прав человека в Москве, мы можем наблюдать ситуацию на любом участке в России. Сегодня к нам поступило 21 обращение, которое рассматривается в первоочередном порядке, направлено к вам (в ЦИК – Прим. ред.) и в прокуратуру для проверки тех данных, о которых писали люди", – заявила Москалькова.

Ранее сообщалось, что в Москве на выборах в Госдуму дистанционно проголосовали более 1,5 миллиона горожан. Общее количество участников дистанционного электронного голосования в Москве составляет 2 014 765 человек.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.