В ЦИК заявили, что в первый день голосования были совершены три атаки из-за рубежа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что за первый день голосования на выборах депутатов Госдумы были зафиксированы три интернет-атаки на ресурсы ЦИК из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

"За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Я не буду страны называть, потому что это вопрос спорный, на территории какой страны находились [IP-адреса]", – сказал Сокольчук.

Он подчеркнул, что две атаки представляли собой сканирование портала ЦИК России, чтобы выявить уязвимые моменты.

"Первое сканирование порядка шести часов длилось, второе сканирование [длилось] две минуты. Вечером была организована в течение 1–2 минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной", – добавил Сокольчук.

Он также отметил, что 18 сентября в 11:30 утра была совершена новая DDoS-атака.

"Средствами защиты, которые защищают портал ЦИК России, было заблокировано порядка 246 тысяч запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню, будем готовиться", – подытожил Сокольчук.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

