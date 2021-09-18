Полярник Антон Иванов проголосовал онлайн из Антарктиды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Житель Москвы, сотрудник антарктической станции "Новолазаревская" Антон Иванов проголосовал на выборах в Госдуму. Москвич в настоящее время работает в Антарктиде, а потому отдал свой голос онлайн, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя российской антарктической экспедиции Александра Клепикова, для участников экспедиций в Арктике и Антарктике, электронное голосование является удобной альтернативой классическому способу голосования.

Сообщалось, что электронное голосование помогло отдать свой голос космонавту Олегу Новицкому, который находится на МКС. Кроме того, работающий фельдъегерем в Симферополе москвич Сергей Данилов также проголосовал онлайн. Электромонтер Андрей Троицкий воспользовался системой электронного голосования в Тюмени, лесник Владислав Лазыкин – в Тверской области, а специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников – в Швейцарии.

Для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались более двух миллионов московских избирателей. Они примут участие в розыгрыше в рамках программы "Миллион призов". Призовыми баллами можно воспользоваться для совершения покупок или благотворительного взноса. Вместе с баллами будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры. 18 сентября первые победители розыгрыша призов среди участников онлайн-голосования узнали о своем выигрыше.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

