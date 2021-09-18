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Политика

17:43

Явка на онлайн-голосовании на думских выборах составляет от 73% до 80%

политика выборы в Госдуму

Фото: depositphotos/pressmaster

Явка избирателей среди участников электронного голосования на выборах в Госдуму составляет от 73% до 80%, заявил член ЦИК РФ Павел Андреев. Об этом сообщает ТАСС.

"Уважаемые коллеги, явка по ДЭГ есть на экране за нами. Порядка 73–80% [явка по семи регионам] я вот смотрю по мониторам", – сказал он.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что явка избирателей среди участников дистанционного электронного голосования к концу избирательного процесса может достичь 90%.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

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