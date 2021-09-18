100-летняя жительница Петербурга проголосовала на выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

100-летняя жительница Санкт-Петербурга Ольга Филиппова приняла участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрия Кузьмина.

"Буквально сегодня на одной участковой избирательной комиссии проголосовала Филиппова Ольга Петровна, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок", – рассказал Кузьмин.

Он отметил, что к избирателям старшего поколения относятся внимательно, так как они часто очень активно принимают участие в голосовании.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.