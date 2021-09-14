Выписки из ЗАГС теперь можно получить на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне теперь могут получить выписки из ЗАГС на портале госуслуг. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России.

"За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС", – говорится в сообщении.

Пользователи портала могут получить в режиме онлайн свидетельства о браке и разводе, о рождении и об изменении имени, которые необходимы для оформления госуслуг, сделок и получения других документов.

"Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее – в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными", – отмечается в материале.

Ранее Сергей Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах. По его словам, жители столицы могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru. Масштабная цифровая экосистема столицы позволяет решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не теряя времени на сбор справок и поездки в различные учреждения.