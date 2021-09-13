Ракова рассказала о запуске в Москве Академии искреннего сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве на базе центров госуслуг "Мои документы" запустят Академию искреннего сервиса. Сотрудники столичных соцучреждений смогут проходить обучение клиентоцентричности, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Москва далеко продвинулась по созданию клиентоцентричности. Мы создали философию искреннего сервиса, центры госуслуг смогли получить искреннее уважение и любовь горожан. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, мы хотим, чтобы концепция клиентоцентричности входила во все отрасли социальной сферы", – заявила она на площадке IV Форума социальных инноваций регионов.
По словам вице-мэра, суть проекта заключается в том, чтобы сотрудники центров госуслуг выступали в качестве амбассадоров данной философии.
"Они уже работают администраторами в поликлиниках, этот проект очень хорошо идет, центры госуслуг продвигают клиентоориентированный сервис и в другие социальные услуги", – подчеркнула Ракова.
Она добавила, что в Академии искреннего сервиса будут работать как с сотрудниками центров госуслуг, так и с работниками других соцучреждений.
Ранее американский специалист в области культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул заявил, что Москва начинает опережать западные города по уровню предоставления государственных услуг.
97% посетителей довольны качеством работы московских центров "Мои документы"
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