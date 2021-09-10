Джон Шоул: Москва опережает Запад по уровню сервиса в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва начинает опережать западные города по уровню предоставления государственных услуг. Об этом заявил американский специалист в области культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул во время IV Форума социальных инноваций регионов, который проходит в столице.
"Вы во многом начинаете опережать Запад. В центрах госуслуг "Мои документы" я увидел заботу о своих сотрудниках и клиентах. И это прекрасно. Офисы "Мои документы" работают семь дней в неделю без выходных. Хорошо, когда есть возможность слушать клиента и делать так, как он хочет", – сказал топ-менеджер.
Он отметил, что столичные МФЦ предоставляют уровень сервиса выше, чем мировые коммерческие компании. В США, например, нет ни одного государственного предприятия, которое предлагало бы подобный сервис, заключил Шоул.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве в 2021 году было переведено в электронный вид почти 90% всех социальных услуг. При это он отметил, что столичные офисы "Мои документы" по-прежнему продолжают работать в полной мере.
Центры "Мои документы" отметили десятилетний юбилей
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