Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

11:45

Около 90% всех соцуслуг в столице перевели в электронный вид в этом году

мэр Москвы технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в этом году было переведено в электронный вид почти 90% всех социальных услуг, сообщил Сергей Собянин в ходе пленарного заседания "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия" на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"В этом году перевели практически 90% всех социальных услуг в электронный вид", – сказал мэр.

При этом Собянин отметил, что столичные офисы "Мои документы" продолжают работать в полной мере.

Ранее Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах. Так, жители столицы могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru. Масштабная цифровая экосистема столицы позволяет решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не теряя времени на сбор справок и поездки в различные учреждения.

Также мэр рассказывал, что все столичные отрасли подлежат цифровой революции, начиная от городских услуг и заканчивая городским транспортом. Собянин назвал московскую интеллектуально-транспортную систему одной из самых мощных и эффективных в мире.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать