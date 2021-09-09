Около 90% всех соцуслуг в столице перевели в электронный вид в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в этом году было переведено в электронный вид почти 90% всех социальных услуг, сообщил Сергей Собянин в ходе пленарного заседания "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия" на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"В этом году перевели практически 90% всех социальных услуг в электронный вид", – сказал мэр.

При этом Собянин отметил, что столичные офисы "Мои документы" продолжают работать в полной мере.

Ранее Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах. Так, жители столицы могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru. Масштабная цифровая экосистема столицы позволяет решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не теряя времени на сбор справок и поездки в различные учреждения.

Также мэр рассказывал, что все столичные отрасли подлежат цифровой революции, начиная от городских услуг и заканчивая городским транспортом. Собянин назвал московскую интеллектуально-транспортную систему одной из самых мощных и эффективных в мире.