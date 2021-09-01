Все городские отрасли Москвы переживают цифровую революцию – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва – один из мировых лидеров по цифровым технологиям и онлайн-услугам, сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на тему "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов" на II марафоне "Новые знания".

"Мы сегодня – один из первых городов мира по smart-технологиям, цифровым технологиям, электронным услугам", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что технологическая готовность столицы к цифровой революции занимает одно из первых мест в мире. Мобильный интернет, которым пользуются москвичи, дешевле, чем во многих крупных городах мира. Помимо этого, бесплатная сеть Wi-Fi используется практически во всех общественных местах.

"Не за горами связь нового поколения 5G, которая тестируется в городе на самых разных участках: на ВДНХ, в отдельных микрорайонах. Сейчас готовится большой проект 5G в Московском метрополитене", – сказал мэр.

Он добавил, что все городские отрасли подлежат цифровой революции, начиная от городских услуг и заканчивая городским транспортом. Собянин назвал московскую интеллектуально-транспортную систему одной из самых мощных и эффективных в мире.

"Искусственный интеллект помогает регулировать светофоры. Мы сегодня испытываем беспилотники на трамваях, в метрополитене и электричках. В каком-то виде будем внедрять, даже если человек будет находиться. Основную функцию на себя будут брать беспилотники", – заключил глава города.

Ранее Сергей Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах. Сегодня жители столицы могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru. Масштабная цифровая экосистема столицы позволяет решить практически любой бытовой вопрос онлайн, не теряя время на сбор справок и поездки в различные учреждения.