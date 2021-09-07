Начинающих предпринимателей пригласили на обучение в центр "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Начинающих предпринимателей пригласили на тренинги, встречи и вебинары, которые будут проходить в сентябре в центре "Моя работа". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Директор центра Роман Шкут рассказал, что качество предоставляемой информации отслеживается. Также регулярно проверяется обратная связь, чтобы убедиться, что занятия приносят пользу.
"Проведение мероприятий и в офлайн-, и в онлайн-формате делает обучение доступным каждому", – отметил Шкут.
Уточняется, что для участия необходима регистрация.
Структура службы занятости состоит из 57 отделов трудоустройства. 52 из них расположены в офисах "Мои документы".
Для горожан старше 50 лет, женщин в декрете, граждан с инвалидностью и молодежи работает специализированный центр занятости "Моя карьера", который находится на улице Сергия Радонежского.
Наиболее перспективными сферами для открытия своего бизнеса в Москве стали онлайн-бизнес, ИТ и розничная торговля. Стартаперам оказывают разную помощь – от консультаций по вопросам регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи.
В начале года Сергей Собянин открыл в Донском районе Москвы флагманский центр "Моя работа". В нем оказывают помощь самозанятым, предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело.
По словам мэра, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса.
"Жизнь в большом городе": "Самозанятые"
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