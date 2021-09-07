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Город

11:26

Начинающих предпринимателей пригласили на обучение в центр "Моя работа"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Начинающих предпринимателей пригласили на тренинги, встречи и вебинары, которые будут проходить в сентябре в центре "Моя работа". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Директор центра Роман Шкут рассказал, что качество предоставляемой информации отслеживается. Также регулярно проверяется обратная связь, чтобы убедиться, что занятия приносят пользу.

"Проведение мероприятий и в офлайн-, и в онлайн-формате делает обучение доступным каждому", – отметил Шкут.

Уточняется, что для участия необходима регистрация.

Структура службы занятости состоит из 57 отделов трудоустройства. 52 из них расположены в офисах "Мои документы".

Для горожан старше 50 лет, женщин в декрете, граждан с инвалидностью и молодежи работает специализированный центр занятости "Моя карьера", который находится на улице Сергия Радонежского.

Наиболее перспективными сферами для открытия своего бизнеса в Москве стали онлайн-бизнес, ИТ и розничная торговля. Стартаперам оказывают разную помощь – от консультаций по вопросам регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи.

В начале года Сергей Собянин открыл в Донском районе Москвы флагманский центр "Моя работа". В нем оказывают помощь самозанятым, предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело.

По словам мэра, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса.

"Жизнь в большом городе": "Самозанятые"

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