Количество самозанятых в столице достигло 650 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице количество самозанятых достигло 650 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это четверть от общего количества самозанятых в России. С начала этого года их число увеличилось на 172 тысячи.

"В марте число самозанятых увеличилось на 34 тысячи человек, в апреле – на 31 тысячу. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда ежемесячный прирост числа самозанятых достиг 29 тысяч человек", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр подчеркнул, что столица более чем в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых на текущий год. Он был установлен национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в части регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".

Ранее сообщалось, что на инвестиционном портале столицы запустили сервис адресной помощи московскому бизнесу. Он поможет предпринимателям ориентироваться не только в федеральных, но и в региональных видах поддержки, в том числе в связи с распространением коронавируса. На данный момент предпринимателям доступно более 100 мер господдержки.

В начале года Сергей Собянин открыл в Донском районе Москвы флагманский центр "Моя работа". В нем оказывают помощь самозанятым, предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело.

По словам Собянина, система самозанятости в РФ дает новые возможности для людей, однако не все про них знают. Он пояснил, что флагманский центр вместе с партнерами, профессионально занимающимися трудоустройством, помогает в открытии бизнеса.

