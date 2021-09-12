Москвичам рассказали, какие услуги можно получить в офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель директора по развитию государственных услуг центров "Мои документы" Татьяна Порецкова рассказала на панельной дискуссии "Подходы, упрощающие диалог жителя и города" в рамках IV Форума социальных инноваций регионов, какие госуслуги могут получить граждане.

"Сейчас центры госуслуг – это фронт-офис. В этом году было принято решение, что мы начинаем оказывать новые услуги ЗАГС. Пока они доступны в 47 центрах. На сегодняшний день мы уже зарегистрировали более трех тысяч браков. Ожидаем, что во всей сети эти услуги начнут оказывать в конце октября", – пояснила она.

Так, у москвичей старше 18 лет есть возможность зарегистрировать брак в неторжественной обстановке. Среди новых услуг, оказываемых центрами, в том числе и расторжение брака. При условии, что оба супруга согласны и у них нет несовершеннолетних детей.

Помимо этого в "Моих документах" выдают повторные свидетельства и справки, составленные сотрудниками органов ЗАГС, в том числе на несовершеннолетних детей.

Москвичи могут внести исправления или изменения в записи актов гражданского состояния, а также зарегистрировать в многофункциональном центре смерть или рождение человека по заявлению юридического лица.



В 127 офисах "Мои документы" доступна услуга "Проставление апостиля на официальных документах органов ЗАГС, составленных в Москве, в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации".

Во флагманских офисах жителям столицы предоставляют и уникальные услуги. Например, выдачу водительских удостоверений в день обращения, регистрацию транспортных средств и прицепов к ним, консульскую легализацию документов, прием заявления о признании банкротом и т.д.

Первый паспорт гражданина РФ юным москвичам вручают в торжественной обстановке. А оформить пятилетний загранпаспорт на ребенка, не достигшего 14 лет, во флагманских офисах ЮАО и ЮВАО можно всего за сутки.

В общей сложности многофункциональные центры "Мои документы" предоставляют горожанам более 280 услуг, 98% из которых можно получить без привязки к месту регистрации.

Ранее американский специалист в области культуры сервиса, президент компании Service Quality Institute Джон Шоул заявил, что Москва начинает опережать западные города по уровню предоставления государственных услуг.