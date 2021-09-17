Москвичи сэкономили более 5 тысяч часов благодаря сервису заполнения анкет до обследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы сэкономили более 5 тысяч часов благодаря сервису автоматического заполнения анкеты в электронной медкарте перед диспансеризацией в павильонах "Здоровая Москва", сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с момента запуска проекта горожане заполнили уже более 45 тысяч анкет.

"Возможность заранее заполнить анкету в своей электронной медицинской карте оказалась очень востребованной у москвичей с самого момента появления такого функционала. Это очень удобно, ведь можно ввести необходимые данные в любой момент, например по дороге на работу, на обратном пути или направляясь в павильон "Здоровая Москва", – говорится в сообщении комплекса социального развития города.

Там уточнили, что каждый третий москвич предпочитает заполнять анкету заранее.

В павильонах "Здоровая Москва" заполнение анкеты является обязательным условием. Она содержит в себе информацию о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек. Анкета для переболевших коронавирусом направлена на выявление постковидного синдрома.

Заполнить опросник могут пользователи с доступом к медкарте в разделе "Моя диспансеризация в парке" через портал mos.ru или мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". При желании анкеты можно заполнить и в павильонах "Здоровая Москва" с помощью информационных киосков.

Павильоны работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00. При себе посетителям необходимо иметь паспорт и московский полис ОМС.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва", свыше 60 процентов из них – горожане трудоспособного возраста.

