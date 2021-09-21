Количество браков в Москве минувшим летом стало рекордным с 2018 года

Более 33 тысяч столичных молодоженов заключили брак летом 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

Свыше четырех тысяч торжественных церемоний прошли на выездных городских локациях и более 10 тысяч – во Дворцах бракосочетания. Отмечается, что это рекордное количество с 2018 года. Этим летом браков заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем летом 2019 года и более чем на 30% больше, чем в 2020 году.

По словам исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханевой, самым популярным месяцем для свадеб стал июль, хотя с 2017 года больше всего браков традиционно заключали в августе.

Летом текущего года заявление о заключении брака подали больше 27 тысяч пар. Почти половина из них поступила в онлайн-формате. Больше всего браков – 1 124 пары – зарегистрировали в красивую дату – 21 августа 2021 года. Еще порядка тысячи пар поженились 07.08 и 17.07.

Среди мест для торжественных церемоний самым популярным этим летом стал Дворец бракосочетания № 1, известный как Грибоедовский ЗАГС. В нем поженились более 2,6 тысячи пар. Во Дворце ежедневно регистрировались по 30 пар, что является почти максимальным количеством браков в день.

Летом текущего года после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4. Он также стал популярным среди молодоженов. За три месяца там поженились более 1,5 тысячи пар. Для каждой пары во Дворце бесплатно играет живая музыка.

Прошедшим летом открылось пять новых площадок для свадеб: исторический павильон "Космос" на ВДНХ, Московская канатная дорога, бутик-отель "Богородское" и две площадки транспортного комплекса: Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".

Самой популярной площадкой летом стала башня "Око". Для торжественных церемоний там отвели отдельный зал с круговыми панорамными окнами и оригинальным полом. Под стеклом расположился оазис растений. Там поженились более 370 пар.

Сегодня в Москве для молодоженов доступно 35 площадок для выездной регистрации брака.

Ранее в Москве более 100 пар поженились в День государственного флага. Отмечается, что во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 молодоженам вручили флаги в цветах российского триколора.

