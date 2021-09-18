В Ялте одним из избирателей стал "конь в пальто"

Фото: vk.com/public201463796

Житель Ялты пришел на избирательный участок в образе коня в пальто, сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

"Такие разные избиратели Ялты. На 535-м участке проголосовали молодожены Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь), на 514-м – конь в пальто (без комментариев)", – говорится в сообщении.

Мэр выложила на своей странице видео, снятое на избирательном участке. Появление россиянина в пальто и лошадиной маске развесило остальных избирателей, некоторые запечатлели его на мобильные телефоны.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

