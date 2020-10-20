Женщина в Финляндии родила ребенка от любовника и обязала мужа платить алименты

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Суд Финляндии обязал мужчину выплачивать алименты за неродного ребенка, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Уточняется, что мужчина узнал, что не является биологическим отцом своего ребенка только спустя два года после его рождения. Из-за этого он подал на развод и попросил снять с него отцовские обязательства, включая уплату алиментов.

Согласно финскому законодательству, мужчина может в течение двух лет отказаться от отцовства над неродным ребенком. Но мужчина поздно узнал об измене жены. В результате, суд отклонил ходатайство, не посчитав причины весомыми.

Бывшая супруга смогла добиться от мужчины ежемесячных выплат по 308 евро. Также его обязали оплатить судебные издержки бывшей жены. Апелляционный суд оставил решение районного суда без изменений.

Ранее сообщалось, что в России может появиться государственный алиментный фонд. Согласно задумке, из этого фонда будут выплачиваться средства на алименты тем семьям, где бывший супруг не выполняет свои финансовые обязательства.