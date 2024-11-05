SCMP: в Китае сбежавшие от семей любовники получили тюремный срок

Фото: 123RF/kanghj103

В Китае любовники попали под суд за измены своим супругам, пишет "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

Как говорится в материале издания, мать четверых детей Чжан из провинции Хэнань и отец двоих детей Вэнем познакомились в школьном чате дочери женщины.

В июне 2019 года после очередного избиения со стороны супруга женщина предложила Вэню сбежать в город Тяньцзинь. В результате они бросили свои семьи и прожили вместе почти пять лет. Позже женщина забеременела и официально развелась с мужем, а Вэнь вернулся для развода в Хэнань.

В мае 2024 года пара сообщила о своем союзе полиции. Так как в Китае сожительство является юридически и морально неприемлемым, а за двоеженство полагается тюремный срок, суд приговорил обоих к четырем месяцам тюрьмы. При этом исполнение приговора Чжан отложили на полгода из-за грудного ребенка.

Между тем власти китайского города Люйлян решили выплачивать молодоженам 1,5 тысячи юаней за первый брак с невестой до 35 лет. Инициатива связана с падением числа бракосочетаний по сравнению с показателями рождаемости.

Выплаты могут получить пары, которые распишутся с 1 января 2025 года. За рождение каждого ребенка также предусматриваются выплаты.