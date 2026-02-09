В Госдуме предложили наносить на алкогольные напитки изображения о вреде спиртного

Фото: depositphotos/Zoooom

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты межфракционный законопроект, обязывающий размещать на алкогольной продукции устрашающие изображения, иллюстрирующие последствия злоупотребления спиртным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Авторы законопроекта считают, что шоковые изображения, к примеру, пораженных болезнями органов, будут эффективнее текстовых предупреждений.

Как заявил руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такая мера может стать элементом "шоковой терапии" для определенных групп потребителей.

Другой автор инициативы, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, подчеркнул, что визуальная информация воспринимается лучше текста. По его словам, законопроект не ограничивает свободу выбора, а дает гражданам инструмент для осознанного решения.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил, что с 1 марта в России вступают в силу новые правила рекламы тонизирующих напитков. Теперь, согласно закону, вся реклама такой продукции должна сопровождаться заметным предупреждением о вреде чрезмерного потребления.