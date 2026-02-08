Форма поиска по сайту

08 февраля, 19:01

Происшествия

Тело пропавшего подростка под Саратовом найдено на берегу Волги

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

Тело пропавшего подростка обнаружено на берегу реки Волги в Саратовской области без видимых повреждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, 15-летний мальчик пропал 5 февраля. Он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района. В тот же день его начали искать полиция, волонтеры и местные жители. По данному факту следователи завели уголовное дело.

"Сегодня в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего в 7 километрах от села Ревино Красноармейского района Саратовской области в восточном направлении в поле обнаружено тело пропавшего подростка", – говорится в сообщении.

Для установления причины смерти подростка была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело из-за возможного похищения 15-летней девочки из Ачинска. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе инсценировку похищения.

Спустя время ребенка нашли в квартире одного из домов в городе Назарово. Школьница, которая записала родителям видеосообщение о своем похищении, заявила, что действовала по указу телефонных мошенников.

