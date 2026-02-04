Форма поиска по сайту

04 февраля, 15:41

Происшествия

Родителей убитого в Петербурге ребенка могут ограничить в правах на других детей

Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

Родителей девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге, могут ограничить в родительских правах в отношении остальных детей, если они не примут меры для нормализации ситуации в семье. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Ранее бабушка погибшего мальчика рассказала, что в семье воспитывается еще 6 детей в возрасте от полугода до 12 лет. Омбудсмен подчеркнула, что многодетная семья ранее уже находилась на профилактическом контроле комиссии по делам несовершеннолетних.

Митянина допустила, что принятые ранее меры могли оказаться недостаточно эффективными на фоне употребления родителями психоактивных веществ и их нежелания менять образ жизни. При этом она не уточнила, кто именно в семье страдал от зависимости.

Омбудсмен также призвала не делать поспешных выводов на фоне произошедшей трагедии.

О пропаже ребенка стало известно 30 января. Выяснилось, что его посадил в автомобиль мужчина на парковке у Таллинского шоссе.

Впоследствии подозреваемый был задержан. После первоначального отказа от сотрудничества со следствием он признался в убийстве. Тело ребенка было найдено у Нижнего Шингерского водопада в Ленинградской области.

СМИ сообщили, что задержанный рассказал, что предложил ребенку 5 тысяч рублей за интимную связь. После его отказа и слов о намерении рассказать об этом мужчина, опасаясь последствий, решил убить мальчика.

В местах, где находился подозреваемый, провели обыски. По данным СМИ, на его электронных устройствах была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних.

