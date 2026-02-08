Ребенок угнал автомобиль отца и устроил ДТП в Кызыле

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Тыва"

Шестилетний ребенок сел за руль автомобиля отца и столкнулся с другой машиной в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Тыве.

По предварительным данным, 8 февраля мужчина, оставив сына в припаркованном автомобиле, зашел в магазин. Пока его не было, мальчик сел на место водителя и выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в другой автомобиль.

В результате никто не пострадал.

