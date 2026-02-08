Форма поиска по сайту

08 февраля, 19:23

Город

По программе реновации расселили 100 домов на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По программе реновации расселили 100 домов старого жилого фонда на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. На сегодня из 512 старых домов Юго-Западного административного округа Москвы 100 зданий полностью расселены. Новые квартиры получили более 18,4 тысячи горожан", – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители домов смогут заселиться в 50 жилых комплексов в 9 районах. В частности, 12 новостроек располагаются в Зюзине, 7 – в Черемушках и по 6 – в Академическом районе, Котловке, Конькове и Южном Бутове.

Квартиры в новых домах имеют улучшенную отделку. На их территориях устанавливают зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, расселенные дома находятся в 10 районах. В Зюзине в новостройки переехали жители 18 домов, в Академическом – 17, в Конькове – 16. Кроме того, по 10 зданий расселили в Черемушках и Южном Бутове.

Ранее четыре дома по программе реновации возвели в столичных районах Зюзино и Черемушки. Их общая площадь составляет около 80 тысяч квадратных метров. На их территории создана безбарьерная среда. Сквозные входные группы и просторные вестибюли подъездов находятся на одном уровне с уличными тротуарами без лестниц и порогов.

Сергей Собянин: две новые площадки включены в программу реновации

