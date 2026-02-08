Роспотребнадзор проверит пансионат в ТиНАО, где госпитализировали 12 пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Роспотребнадзор столицы начал эпидемиологическое расследование после сообщений о госпитализации 12 жителей пансионата в деревне Пенино Троицкого района столицы с симптомами, схожими с ОРВИ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что как минимум 12 пожилых людей были доставлены в больницу из пансионата, у всех наблюдались признаки отравления или ОРВИ.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что ведомство совместно с департаментом здравоохранения Москвы оперативно приступило к эпидрасследованию по полученной информации. В настоящее время на месте организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится на постоянном контроле столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции у детей была зафиксирована в селе Онохино в Тюменской области. В связи с этим были сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста. Также было назначено проведение противоэпидемических мероприятий.