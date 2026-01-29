Вспышка кишечной инфекции у детей произошла в селе Тюменской области

Фото: телеграм-канал Baza

Вспышка кишечной инфекции у детей была зафиксирована в селе Онохино в Тюменской области. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра правительства региона.

"В связи с выявленными в селе Онохино фактами массового ухудшения состояния здоровья детей <…> сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста", – говорится в сообщении.

Сотрудники департамента здравоохранения региона совместно с Роспотребнадзором контролируют оказание медпомощи населению и проводят противоэпидемические мероприятия.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что заболевшие являются учащимися Онохинской средней общеобразовательной школы. Их точное число уточняется, начато эпидемиологическое расследование.

Ранее Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после отравления детей в гостинице в поселке Лоо в Сочи. По данным прокуратуры, пострадали 20 спортсменов в возрасте 10–12 лет, которые приехали на соревнования по регби. При этом госпитализация им не потребовалась.