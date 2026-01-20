Форма поиска по сайту

20 января, 21:05

Происшествия

Власти Обнинска опровергли слухи о массовых обращениях в больницу из-за ожогов от воды

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В Обнинске Калужской области не было массовых жалоб на горячую воду из-под крана. Об этом РИА Новости заявил глава города Стефан Перевалов.

12 января СК РФ сообщал о возбуждении в Калужской области уголовного дела в связи со смертью мужчины, получившего ожоги от горячей воды, которая полилась из душа. После этого в СМИ появилась информация, что жители Обнинска массово жалуются на кипяток в кранах.

По словам Перевалова, с начала декабря 2025 года в Клиническую больницу № 8 ФМБА России поступало только одно обращение из-за ожогов от горячей воды. Он рассказал, что в домах города есть терморегуляторы жидкости, которые находятся на контроле у управляющих компаний. Им было поручено проверить все приборы, чтобы устранить неисправности.

Также глава города отметил, что вода в батареях и трубах сейчас горячее, чем обычно, из-за похолодания. В связи с этим он призвал горожан осторожнее обращаться с полотенцесушителями, кранами и батареями.

Перевалов добавил, что государственная жилищная инспекция проведет ряд проверок управляющих компаний в городе. 26 января пройдут проверки АО "Быт Сервис", ООО УК "Обнинск", ООО УК "В одном дворе". Он подчеркнул, что власти Обнинска стараются исключить трагические случаи.

В областной прокуратуре рассказали РИА Новости, что трагедия с мужчиной произошла в конце 2025 года. Там подтвердили, что в Обнинске были согласованы внеплановые проверки управляющих компаний тех домов, в которых были жалобы на слишком горячую воду.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что тренд с опрокидыванием кипятка в морозную погоду для получения эффектных кадров опасен для жизни. Кипяток может вызывать ожог первой или второй степени. Возникшие пузыри нельзя вскрывать, так как они должны ссохнуться сами. Для более быстрого заживления можно использовать специальные спреи и салфетки, снимающие жжение и боль.

происшествиярегионы

