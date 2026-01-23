Форма поиска по сайту

23 января, 13:47

Транспорт

Около 8 километров тоннелей проложили в метро Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 8 километров тоннелей было построено в столичном метро за прошедший год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В 2025-м в столичном метро работали 10 тоннелепроходческих механизированных комплексов диаметром 6 и 10 метров – за 12 месяцев они прошли около 8 километров перегонных тоннелей, что сопоставимо с расстоянием от Московского Кремля до ВДНХ", – прокомментировал заммэра.

Он также обратил внимание на завершение строительства первого этапа Троицкой линии, протяженность которой составила 27 километров с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. По словам Ефимова, работы проводились круглосуточно на глубине десятков метров и осложнялись из-за обильного водопритока и особенностей гидрогеологии.

На данный момент возводятся новые участки Бирюлевской, Троицкой, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линий. На последней в 2025 году одновременно работали сразу 6 щитов, что поспособствовало завершению проходки двухпутного тоннеля между "Бульваром Генерала Карбышева" и "Серебряным Бором", а также строительству левого и правого перегонных тоннелей от "Звенигородской" до "Шелепихи".

Воспользоваться первым участком Рублево-Архангельской линии с 5 станциями – от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" – москвичам удастся уже в нынешнем году.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман дополнил, что при строительстве перегонов московского метро применяются тоннелепроходческие щиты, которые существенно облегчают работу метростроителей.

По его словам, многотонные машины разрабатывают грунт с помощью ротора с режущими элементами, после чего порода по конвейеру выводится на поверхность через монтажную камеру. Затем, уточнил он, блокоукладчик по кругу монтирует сегменты кольцевой железобетонной обделки – тюбинги, которыми облицовывается уже пройденный тоннель.

Ранее сообщалось, что готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро составила уже более 75%. На платформе завершена архитектурная отделка. Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы. Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды.

"Новости дня": первый в России беспилотный поезд метро тестируют в Москве

транспортметростроительствогород

