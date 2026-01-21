Готовность основных конструкций станции "Рублево-Архангельское" метро Москвы составила 70%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основные конструкции станции метро "Рублево-Архангельское" готовы на 70%. Специалисты уложили уже более 20 тысяч кубометров железобетона, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящее время здесь продолжаются монолитные работы и строятся основные конструкции двух подземных переходов.

"Активные работы идут на платформенном участке и в двух подземных вестибюлях. Конструкции западного вестибюля готовы почти на 90%, восточного – примерно на треть, в данный момент там продолжается армирование основных конструкций", – отметил Ефимов.

Кроме того, специалисты продолжают проходку тоннелей к станциям "Липовая Роща" и "Ильинская". Перегон к последней прокладывают тоннелепроходческие щиты "Александра" и "София", а тоннели к "Липовой Роще" возводят ТПМК "Натали" и "Виктория". По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, эти работы проводятся при сложной гидрогеологии.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром "Москва-Сити". Она протянется на более чем 27 километров. В состав новой линии войдут 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее сообщалось, что готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро составляет более 75%.

В настоящее время на платформе завершена архитектурная отделка. Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы. Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды. Саму станцию планируется ввести уже в этом году.

