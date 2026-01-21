Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 12:34

Транспорт

Готовность основных конструкций станции "Рублево-Архангельское" метро Москвы составила 70%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основные конструкции станции метро "Рублево-Архангельское" готовы на 70%. Специалисты уложили уже более 20 тысяч кубометров железобетона, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящее время здесь продолжаются монолитные работы и строятся основные конструкции двух подземных переходов.

"Активные работы идут на платформенном участке и в двух подземных вестибюлях. Конструкции западного вестибюля готовы почти на 90%, восточного – примерно на треть, в данный момент там продолжается армирование основных конструкций", – отметил Ефимов.

Кроме того, специалисты продолжают проходку тоннелей к станциям "Липовая Роща" и "Ильинская". Перегон к последней прокладывают тоннелепроходческие щиты "Александра" и "София", а тоннели к "Липовой Роще" возводят ТПМК "Натали" и "Виктория". По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, эти работы проводятся при сложной гидрогеологии.

Рублево-Архангельская линия метро свяжет территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром "Москва-Сити". Она протянется на более чем 27 километров. В состав новой линии войдут 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее сообщалось, что готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро составляет более 75%.

В настоящее время на платформе завершена архитектурная отделка. Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы. Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды. Саму станцию планируется ввести уже в этом году.

127 станций метро построили и реконструировали в Москве с 2011 года

Читайте также


транспортметростроительствогород

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика