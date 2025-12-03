Собянин: строительство станций "Ярославская" и "МГСУ" может быть завершено к 2030 году

Фото: Москва 24

Основные работы по возведению новых станций "Ярославская" и "МГСУ" Сокольнической линии метро могут быть завершены к 2030 году, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"Это такой перспективный проект. Мы буквально недавно определили трассировку. Сейчас начинаем формировать техническое задание, проектирование и так далее", – сказал мэр города.

Собянин подчеркнул, что такой крупный проект позволит улучшить транспортную доступность района.

Кроме того, по словам мэра движение поездов на первом участке Рублево-Архангельской линии метро будет запущено в 2026 году. В течение года планируется восстановить движение по станциям метро "Деловой центр" и "Шелепиха".

