03 декабря, 19:39Мэр Москвы
Собянин: строительство станций "Ярославская" и "МГСУ" может быть завершено к 2030 году
Фото: Москва 24
Основные работы по возведению новых станций "Ярославская" и "МГСУ" Сокольнической линии метро могут быть завершены к 2030 году, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.
"Это такой перспективный проект. Мы буквально недавно определили трассировку. Сейчас начинаем формировать техническое задание, проектирование и так далее", – сказал мэр города.
Собянин подчеркнул, что такой крупный проект позволит улучшить транспортную доступность района.
Кроме того, по словам мэра движение поездов на первом участке Рублево-Архангельской линии метро будет запущено в 2026 году. В течение года планируется восстановить движение по станциям метро "Деловой центр" и "Шелепиха".