Более 2,6 километра тоннелей метро проложили под реками Москвы с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 2,6 километра перегонных тоннелей метро были проложены водными артериями Москвы с 2011 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В частности, тоннели Большой кольцевой (БКЛ), Солнцевской и Троицкой линий метро прокладывались под Москвой-рекой, Яузой, Очаковкой, Сетунькой и Сетунью.

Ефимов рассказал, что строительство перегонных тоннелей Московского метрополитена происходит с использованием тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) диаметром 6 и 10 метров. Щит прокладывает тоннель круглого сечения и оставляет готовый контур из сборных элементов. На территории Москвы много участков линий, которые проходят под водными объектами.

"Проходка с помощью ТПМК под рекой – это сложный процесс, который требует тщательной подготовки и применения специальных технологий для предотвращения затопления. Основные тонкости включают контроль давления в рабочей камере с помощью компрессоров, отведение грунтовых вод и высокую точность навигации", – отметил заммэра.

Проходка тоннелей ведется под плотным водоупорным слоем глины, слабо пропускающим воду. При этом надо обязательно останавливать ТПМК за 50 метров до уреза воды, чтобы проверить степень износа режущего инструмента. В случае износа или поломки будет сложнее устранить последствия.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман добавил, что при проведении таких работ из-за высокого давления необходимо строго контролировать состояние оборудования, герметичность и системы экстренной эвакуации. В некоторых случаях тоннель защищают тюбинги с металлоизоляцией, которые монтируются в момент прохождения каждого участка.

"Точное соблюдение проектной трассы и глубины критически важно, чтобы не повредить существующие конструкции и избежать столкновения с непредвиденными геологическими условиями. Для снижения водопроницаемости грунта могут использоваться различные методы, например инъекция специальных растворов", – рассказал Гаман.

На данный момент ведутся работы по строительству Бирюлевской, Рублево-Архангельской и второго этапа Троицкой линий метро, в ходе которых предстоят проходки под Москвой-рекой, затоном Новинки, реками Десной, Сосенкой и Городней. Протяженность этих участков составляет 3 130 метров.

Ранее Сергей Собянин дал старт проходке левого тоннеля Бирюлевской линии метро от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара". Как отметил мэр, тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" должен будет пройти 1,68 километра на глубине 29 метров. Строительство правого тоннеля, который ведет комплекс "Елена", началось летом этого года. Работы в обоих тоннелях должны завершиться в 2026-м.

