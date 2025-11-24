Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 11:37

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Готовность станции "Достоевская" Кольцевой линии метро составляет 35%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что новый станционный комплекс появится на исторической ветке метро впервые за 70 лет.

По словам градоначальника, строительство данной станции – достаточно сложный процесс, так как работы ведутся в самом центре города, в плотной застройке и рядом с действующими линиями метро. Сложность представляют также подземные воды и множество инженерных коммуникаций. Специалисты вручную ведут горные работы, применяя средства малой механизации.

Для ускорения процесса специалисты соорудили четыре шахтных ствола для транспортировки материалов и оборудования на глубину. Комплекс "Екатерина" уже начал проходку пятого вертикального ствола, который станет вентиляционным. Собянин добавил, что эти работы планируется завершить до конца года.

Помимо самой станции, специалисты построят два вестибюля: подземный – под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, наземный – на перекрестке улицы Дурова и Олимпийского проспекта.

По словам мэра, после открытия станции "Достоевская" улучшится транспортная доступность Мещанского и Тверского районов, а также Марьиной Рощи.

О строительстве "Достоевской" Собянин сообщил в прошлом году. Работы будут проводиться на протяжении 4–5 лет.

"Достоевская" станет 13-й станцией на Кольцевой линии метро. Она расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Кроме того, с ее помощью можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию. За счет появления новых маршрутов поездок разгрузятся "Проспект Мира", "Курская" и "Чкаловская".

"Это Москва. Инфраструктура": метро "Достоевская"

Читайте также


мэр Москвытранспортметро

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика