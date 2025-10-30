Собянин: завершен еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о завершении еще одного этапа строительства Рублево-Архангельской линии метро Москвы.



В частности, была проведена работа по переборке тоннелей на участке между "Шелепихой" и "Звенигородской". По словам мэра, это нужно для включения в новый радиус станций "Шелепиха" и "Деловой центр", которые входят в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).

Во время работ специалисты расширили тоннели с 6 до 10 метров. Это нужно было для объединения двухпутных участков линий и организации безопасного проезда составов.

При этом, как рассказал Собянин, работы проводились в сложных геологических условиях. По его словам, примерно 350 метров тоннеля было проложено с помощью механизированного комплекса, а еще 330 метров специалисты прошли самостоятельно. В общей сложности было извлечено 34 тысячи кубометров грунта.



В дальнейшем специалистам предстоит соединить инженерные сети и включить оборудование в автоматическую систему управления метро. Мэр подчеркнул, что все работы будут завершены осенью 2026 года.

В результате протяженность Рублево-Архангельской линии составит примерно 28 километров – от делового центра "Москва-Сити" до Красногорска. На ней будет 12 станций и пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), а также на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что "Строгино" на строящейся Рублево-Архангельской линии позволит улучшить условия поездок для 90 тысяч горожан. Благодаря ее открытию станция станет свободнее на 20%, а путь до БКЛ сократится в 1,5 раза.

Кроме того, к 2030 году возле станции появятся 30 тысяч рабочих мест. Будут созданы и новые маршруты до мест отдыха.

