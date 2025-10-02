Собянин: завершена проходка тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась проходка тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Работы выполнялись с помощью тоннелепроходческого щита "Лилия", который прошел 850 метров под жилыми кварталами в районе Хорошёво-Мнёвники. Гидрологические условия были сложными, но специалисты справились, подчеркнул мэр.

Вскоре "Лилия" начнет проходку до станции "Строгино". Работы пройдут под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

Помимо этого, дан старт проходке правого перегонного тоннеля на участке между станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Длина тоннеля, который проложит щит "София", составит 2,52 километра, рассказал градоначальник.

Собянин напомнил, что протяженность новой ветки составит 27,6 километра. На ней будет 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро. Она также свяжет деловой район "Москва-Сити" с Красногорском.

В России 2 октября отмечается День метростроителя. Мэр Москвы поздравил с праздником работников и ветеранов этой сферы. Он пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов, а также поблагодарил за их труд.