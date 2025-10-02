Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с Днем метростроителя работников и ветеранов этой сферы. Об этом мэр Москвы написал в мессенджере MAX.

Он отметил, что несколько поколений строителей создают лучшее в мире московское метро, которое является не только основой транспортной системы столицы, но и ее достопримечательностью и гордостью.

По словам Собянина, каждая новая станция – это чьи-то планы и встречи, возможности и мечты, которые смогли воплотиться в жизнь.

В этом году специалисты завершили первый этап строительства Троицкой линии, приступили к проходке тоннелей новой Бирюлевской ветки, а также продолжают работу над Рублево-Архангельским радиусом. В центре города на Кольцевой линии реализуется проект строительства станции "Достоевская".

"И за это вам, дорогие друзья, огромное спасибо от москвичей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в созидательном труде", – пожелал Собянин.

Мэр подчеркнул беспрецедентные темпы развития московского метро и поблагодарил всех, кто способствует этому успеху.

Ранее в вестибюлях столичного метро начали устанавливать вторые двери к зимнему сезону. По словам заммэра Максима Ликсутова, планируется разместить более шести тысяч вторых дверей на входах.