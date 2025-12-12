ГАИ проведет массовые проверки водителей в регионах 12–14 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Госавтоинспекции с 12 по 14 декабря проведут массовые проверки водителей на дорогах страны. Основное внимание будет уделено пресечению случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщила газета "Известия" со ссылкой на региональные управления ведомства.

Профилактические рейды пройдут в Кировской, Липецкой, Пензенской, Смоленской, Самарской, Херсонской, Ульяновской областях и других регионах России.

Как отметил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан, управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо – так водитель создает угрозу не только для себя и пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения.

"Убедительно просим очевидцев неадекватного поведения водителей на дороге и тех, кто заметит, что за руль автомобиля садится человек в нетрезвом виде, проявить активную гражданскую позицию и сообщить об увиденном в полицию – это может спасти чью-то жизнь", – призвал Белан.

Он также подчеркнул, что по каждому такому сообщению будут приняты необходимые меры.

В ГАИ напомнили, что вождение в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение прав на срок от 1,5 года до 2 лет и наложение крупного штрафа. В отдельных случаях за эти нарушения может наступать и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве начали фиксировать нарушения при остановке машин, которые создают помеху для движения. Алгоритм фиксации был тщательно продуман столичным Дептрансом совместно с Госавтоинспекцией.

