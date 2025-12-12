Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 15:30

Транспорт

ГАИ проведет массовые проверки водителей в регионах 12–14 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Госавтоинспекции с 12 по 14 декабря проведут массовые проверки водителей на дорогах страны. Основное внимание будет уделено пресечению случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщила газета "Известия" со ссылкой на региональные управления ведомства.

Профилактические рейды пройдут в Кировской, Липецкой, Пензенской, Смоленской, Самарской, Херсонской, Ульяновской областях и других регионах России.

Как отметил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан, управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо – так водитель создает угрозу не только для себя и пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения.

"Убедительно просим очевидцев неадекватного поведения водителей на дороге и тех, кто заметит, что за руль автомобиля садится человек в нетрезвом виде, проявить активную гражданскую позицию и сообщить об увиденном в полицию – это может спасти чью-то жизнь", – призвал Белан.

Он также подчеркнул, что по каждому такому сообщению будут приняты необходимые меры.

В ГАИ напомнили, что вождение в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение прав на срок от 1,5 года до 2 лет и наложение крупного штрафа. В отдельных случаях за эти нарушения может наступать и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве начали фиксировать нарушения при остановке машин, которые создают помеху для движения. Алгоритм фиксации был тщательно продуман столичным Дептрансом совместно с Госавтоинспекцией.

Камеры ЦОДД начали фиксировать водителей, которые мешают проезду

Читайте также


транспортавторегионы

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика