В метро Москвы запущен тематический поезд в честь 10-летия "Матч ТВ"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Московском метрополитене запущен тематический поезд, посвященный 10-летию телеканала "Матч ТВ". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Его оформление рассказывает о легендарных спортсменах и самых популярных дисциплинах", – передает Дептранс Москвы слова вице-мэра.

Состав из пяти вагонов можно будет увидеть на Сокольнической линии до конца марта 2026 года.

Пассажиры метро смогут познакомиться с историей и правилами различных видов спорта, услышать голоса ведущих телеканала "Матч ТВ" и узнать о достижениях российских спортсменов.

Кроме того, в продажу поступила новая тематическая транспортная карта "Тройка" в двух вариантах: с талисманом телеканала и со спортивными элементами. Она доступна на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазине Московского метрополитена, а также на маркетплейсах.

Ранее Ликсутов сообщил, что третий сезон проекта "Искусство в метро" стартовал в Москве.

Всего на новый сезон проекта прошли отборы и получили аккредитацию 300 мастеров, среди которых свыше 20 – юные художники. Творцы будут создавать картины о столичном транспорте.

